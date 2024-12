The Madness è basato su una storia vera?

Leggi su Cinefilos.it

Thesu una?La serie thriller cospirazionista di Colman Domingo su Netflix, The, presenta molti argomenti realistici e di scottante attualità e personaggi molto vicini a noi. Creata dal drammaturgo Stephen Belber, autore di The Laramie Project e dell’acclamazione di Tape, Thesegue la vita di Muncie Daniels che si sta rapidamente disfacendo dopo aver scoperto un cadavere in un capanno remoto vicino alla sua casa in affitto nei boschi. Muncie crede di essere stato incastrato per l’omicidio di un uomo di nome Mark Simon, figura di spicco online e leader di un gruppo di supremazia bianca chiamato The Forge.Thearriva mesi dopo il dramma carcerario da Oscar Sing Sing di Domingo, in mezzo a una marea di nuove serie thriller guidate da star come The Agency di Michael Fassbender e The Day of the Jackal di Eddie Redmayne.