Notizie.com - Questa modella ha guadagnato oltre 41 milioni di euro in un anno con Onlyfans: ed è tutto merito del calcio

Leggi su Notizie.com

Unae influencer di 20 anni ha mostrato i sui guadagni in unsu, più di 41di. Si chiama Sophie Rain, è unainfluencer della Florida e ha ammesso di averin un43,4di dollari utilizzato la piattaforma. C’è chi ha dubbi sulla veridicità diammissione ma se così fosse sarebbe incredibile e, per certi versi, preoccupante.ha43diin uncon(Notizie.com)Da tifosa del Chelsea a star sudove mostrandosi con pochi centimetri di stoffa addosso dice di aver41diin un solo. Sophie Rain ha compiuto la sua scelta, riempire il conto in banca utilizzando una piattaforma online creata nel 2016 dove persone pagano per prendere visione dei contenuti.