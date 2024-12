Inter-news.it - Pecchia a -4 dall’Inter: «Forti con le big? Un caso! Un infortunio»

Fabio, allenatore del Parma, ha parlato dopo la vittoria dei suoi contro la Lazio per 3-1 allo Stadio Tardini. Venerdì ci sarà l’Inter.OTTIMISMO VERSO L’INTER – Il Parma ha battuto ieri la Lazio per 3-1, giocando una grandissima partita. Venerdì, la squadra ducale sarà ospite dell’Inter a San Siro. Fabioha parlato in questo modo nel post partita: «Dobbiamo giocare tutte le partite contro qualsiasi avversario in un certo modo, in questa prima parte è venuto meglio contro queste grandi squadre e credo che sia un. È stata una grande giornata, avevo chiesto qualcosa di straordinario ed è stata una giornata bellissima. Unica nota negativa è l’di Charpentier. Ho un gruppo giovane, devono crescere velocemente tutti perché noi abbiamo bisogno di fare punti. Grande partita, grande prestazione, ma abbiamo bisogno di tutto il gruppo, lo continuo a dire.