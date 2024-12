Puntomagazine.it - MYSTËRE Luxury Dinner Show il format che unisce arte e cucina arriva a Napoli

Leggi su Puntomagazine.it

Il. L’evento di altarealizzato tra Noir Entertainment e Joiasi prepara a vivere un evento senza precedenti. Giovedì 5 dicembre 2024, ore 21.00, nella raffinata cornice del Joia, debutta, uninnovativo chel’eccellenza dell’periva con l’alta. Realizzato in partnership tra Noir Entertainment e Joia,, porta per la prima volta in Italia l’atmosfera glamour e cosmopolita dei più celebriinternazionali, offrendo agli ospiti un’esperienza di intrattenimento di livello mondiale, guidata da Enrico Sarnelli che ne cura la direzione artistica.Un cast di artisti straordinari, selezionati tra i migliori talenti di realtà iconiche come Lío, Theatre Dubai e Billionaire.