Ilgiorno.it - Materiale edile scaricato nel verde: imprenditore denunciato. Perché c’entra lo scontrino dimenticato tra i rifiuti

Zelo Buon Persico (Lodi), 2 dicembre 2024 – Scarica nelun cumulo dima, tradito dallo, viene rintracciato ealla Procura della Repubblica per reato ambientale. Il titolare di una impresadel Cremonese è stato identificato e convocato, dagli egenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, al comando del dirigente Costantino Gemelli, per via di unoe codici a barre presenti sulle confezioni deitrovati nel. Si tratta infatti di un reato ambientale, ora al vaglio della Procura della Repubblica di Lodi, cui gli agenti hanno fornito un dettagliato fascicolo di 45 pagine, che descrive il ritrovamento degli scarti. Sono infatti stati trovati materiali edili consideratispeciali e che, invece, andrebbero smaltiti secondo legge, con un formulario.