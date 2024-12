Anteprima24.it - Liceo Tasso, studenti in sit in di protesta contro i furti di motorini

Tempo di lettura: < 1 minuto“Lo sorveglio io!”. Un solo slogan chiaro e diretto per esprimere ladeglideldi Piazza San Francesco a Salerno che, questa mattina, hanno disertato le aule per un sit in sulle scale delclassico. Al centro della manifestazione, i continuie ai danni dei motocicli e scooter dei ragazzi che, in questa maniera, sperano di richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine ed ottenere maggiori misure di sicurezza atti a prevenire questo genere di reati predatori. Alla vigilia dell’annunciata, diffuse attraverso un tamtam sui social degli, La postura aveva reso noto l’arresto di uno dei presunti autore di questi. Ma la notizia non ha fermato l’agitazione degli. “Di tanto ringraziamo il lavoro della Questura, ma “morto un papa se ne fa un altro” e senza l’adozione di strumenti di prevenzione altriavverranno e anche il lavoro della Questura sarà vano”: Così hanno scritto gli alunni delin una locandina prima della manifestazione diin corso fino alle 11.