La nuova sede green e high-tech a Milano

A MAGGIO, Recurrent Energy ha inaugurato laoperativa in via Bernina a. Questa location rispecchia l’evoluzione della società che sta vivendo un momento di forte crescita in Italia. I nuovi uffici, coerentemente con il percorso di crescita, hanno ottenuto le più alte certificazioni sui parametri di sostenibilità: Breeam In-Use Part 1 Asset Performance – Livello Excellent e Leed v4 BD+C: Core&Shell – Livello Platinum. Le ampie aree presentano 58 postazioni in open space, per favorire la condivisione e il team building, molte sale meeting, diversi phone booth, due sale living, che accolgono attività di svago per i dipendenti e una grande terrazza dalla quale poter ammirare dall’alto lo skyline milanese. I dipendenti di Recurrent Energy sono stati coinvolti nella fase di ideazione per verificarne esigenze e avanzare proposte, con l’obiettivo di far diventare il progetto qualcosa di unico, dove potersi sentire ’a casa’ e poter conseguire traguardi e ideare strategie atte al raggiungimento della leadership di mercato.