Ilfattoquotidiano.it - I “cavallini” albanesi per lo spaccio di droga a Milano a San Siro e Lampugnano. Doppio blitz della Polizia: 14 arresti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spacciavano cocaina e hashish. Ladi Stato, coordinata dalla Dda di, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di 14 persone, sei italiani e otto, alle quali è contestata l’associazione a delinquere finalizzata allodi. Si tratta di due gruppi diversi che operavano nei quartieri San, a, e a Baranzate e Bollate. Spacciavano ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Le indagini degli agenti del Commissariato Bonola, nate da una precedente operazione digiudiziaria denominata ‘Riqualifichiamo Selinunt’, hanno dimostrato come entrambe le organizzazioni criminali, ben radicate sul territorio, si siano avvalse per loal dettaglio nell’arco di 24 ore di cosiddetti ‘’ sia italiani che provenienti dall’Albania: questi ultimi, privi di permesso di soggiorno, restavano sul territorio italiano solo i 90 giorni previsti dalla legge per poi tornare in Albania e rientrare in Italia, attraverso voli diretti, in possesso di un altro visto per ulteriori 90 giorni.