Gamberorosso.it - I 7 migliori Morellino di Scansano scelti dal Gambero Rosso (con una cantina premiata per la prima volta)

Ildi, uno dei prodotti enologici di punta della Maremma Toscana, è un vinodi buon corpo, ricco di frutto, dalle ottime potenzialità, che viene prodotto nella fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, alla quale appartiene il territorioe parte di quello di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna.Il vitigno protagonista è il sangiovese (localmente chiamato) per almeno l’85% e per il resto da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, coltivati in Toscana. DOC dal 1978, nel 2006 ildiha ottenuto la DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)Questa declinazione del sangiovese conferma la straordinaria varietà di stili, l’intraprendenza e la voglia di innovare dei produttori in Toscana, che anche quest'anno, insieme al Piemonte, è la regione più importante per la guida Vini d'Italia 2025 delcon 91 vini premiati.