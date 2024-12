Ilrestodelcarlino.it - Fibrillazione atriale, come batterla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 2 dicembre 2024 – Lanon solo è un’aritmia che colpisce negativamente la qualità della vita, ma può essere anche pericolosa quando non gestita correttamente.che rappresenta l’aritmia più frequente nella popolazione e la sua diffusione sta crescendo esponenzialmente. Sale operatorie, medici, Di questo e di molto altro si parlerà giovedì al congresso in programma all’hotel Savoia di via del Pilastro 2 a Bologna, organizzato dal professor Matteo Bertini, direttore del laboratorio di Elettrofisiologia dell’ospedale Sant’Anna di Cona (nella segreteria scientifica anche Giuseppe Boriani e Luca Rossi). Già da diversi anni esistono armi e strategie per combattere lae in particolare l’ablazione rappresenta oggi la più efficace per ridurla ed in alcuni casi per abbatterne gli attacchisottolineato anche dalle ultime raccomandazioni scientifiche internazionali.