Lettera43.it - Elton John ha rivelato di aver perso la vista

Leggi su Lettera43.it

Durante una rappresentazione di gala del nuovo musical Il diavolo veste Prada di cui ha scritto le musiche,hadila. Sul palco del Dominion Theatre di Londra, ha affermato che «come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora hola», motivo per cui «non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito». Lo scorso settembre il cantante aveva ammesso di essere rimasto con una visione limitata in un occhio a causa di una grave infezione che lo aveva colpito in estate. «Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che latorni all’occhio colpito», aveva scritto su Instagam. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Poi, a fine novembre, parlando al programma Good Morning America aveva raccontato dicompletamente ladall’occhio destro e di non riuscire a mettere a fuoco nemmeno con il sinistro.