Donnapop.it - Edoardo Bove e il malore in campo, ultime notizie: ecco che cosa è successo al calciatore e come sta oggi (VIDEO)

Leggi su Donnapop.it

ha avuto unindurante la partita Fiorentina-Inter:sta adesso il? E?A distanza di poche ore dall’incidente che ha sconvolto tutti, è arrivato il primo referto di: ildella Roma,in prestito alla Fiorentina, è arrivato all’Ospedale di Careggi, a Firenze, dove i medici hanno potuto constatare un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Stiamo parlando, quindi, di una tachicardia ventricolare, che può trasformarsi in fibrillazione.I dottori che hanno preso in curahanno parlato di basso livello di potassio nel sangue e di una contusione sul torace. Ora, però, per fortuna il peggio sembra essere passato: al giovaneè stato indotto il coma per consentire al suo organismo di recuperare le forze al meglio.