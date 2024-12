Sport.quotidiano.net - Eccellenza/1. Il Terre spreca ma alla fine è festa. Sono decisivi Hajbi e Scarlata

Leggi su Sport.quotidiano.net

di castelli 2 gotico g. 1DI CASTELLI: Vandelli, Azzi (46’ Gargano),, Bruno, Gigli, Gozzi, Barbolini, Giordano, Tzvetkov (46’ Iori), Nait (46’ Esposito),(77’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Gargano, Bationo, Lamanna, Malo. All. Domizzi GOTICO G.: Terenzio, Rovelli (63’ Menzani), Bernazzani, Mavrov, Milani (69’ Bosini), De Matteo (83’ Gheorghiev), Rossi, Makaya (59’ Molinelli), Franchi, Cossetti, Zanaboni. A disp. Rapacioli, Davini, Moschetti, Spotti. All. Achilli Arbitro: Basini di Reggio Reti: 13’, 21’ Franchi, 52’Note: ammoniti Giordano, Makaya, De Matteo, Terenzio, Molinelli, Pigozzi Seconda vittoria di fila per ilche batte il Gotico e resta a -4 dvetta. Dopo tre chance di Tzvetkov, Gigli e Giordano, al 13’ su angolo ancora Gigli svetta di testa e colpisce il palo, poi Giordano mette sulla testa dila pdel vantaggio.