Difficilmente Napoli avrà gli Europei, al “Maradona” non si può giocare coi lavori in corso

gli, al “” non si puòcoiin.La querellesi sta avviando verso quella che oggi possiamo definire una conclusione annunciata. A meno di clamorose novità che al momento non si intravvedono. Il ministro dello Sport Abodi ne ha accennato in politichese facendo comprendere che i tempi sono stretti, e che senza un accordo tra il Comune e ilsi potrà procedere.L’accordo tra Calcioe Comune diè molto di là da venire. E per ospitare gli, ildovrebbe ospitaredi ristrutturazione non banali.che renderebbero impossibile ospitare le partite del. Il “” non è uno stadio dove è pensabilecon un cantiere aperto. Ildovrebbe quindiun anno lontano da Fuorigrotta.