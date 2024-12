Napolipiu.com - Danilo-Napoli, spunta la cifra choc: quanto guadagna il capitano della Juve

L’esperto difensore bianconero nel mirino azzurro per gennaio. Ma i 4 milioni di ingaggio e la situazione infortuni allafrenano l’operazione.Ilavrebbe messo gli occhi su. Secondorivelato da Sky Sport, il difensorentus sarebbe finito nel mirino degli azzurri già per gennaio, ma diverse problematiche complicano la trattativa.Il brasiliano classe ’91, attualmentebianconero, è sotto contratto fino al 2025 con opzione per il 2026 al raggiungimento del 50% delle presenze. Con l’arrivo di Thiago Motta ha però perso centralità nel progetto.La situazione contrattuale non permetterebbe un prestito, rendendo necessaria una cessione o una rescissione consensuale. Lantus, però, deve già fare i conti con gli infortuni di Cabal e Bremer nel reparto difensivo.