Csm, si vota sulle nuove regole per le nomine. La rivolta dei pm della Cassazione può spostare gli equilibri: "Noi penalizzati"

Martedì il Consiglio superioremagistratura sarà chiamato a una delle scelte più importanti dei quattro anni di mandato, oggetto di incessante dibattito negli ambienti delle toghe: l’approvazione del nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, la circolare interna che fa da vademecum per ledei capi di Procure, Tribunali e Corti di tutta Italia. La questione è tecnica ma ha ricadute importantissime, perché i difetti dell’attuale Testo unico hanno aperto la strada al mercato dellevenuto a galla con lo scandalo Palamara: la circolare in vigore, infatti, detta una lunghissima serie di parametri, i cosiddetti “indicatori“, che descrivono innumerevoli esperienze e qualità raccomandate a chi aspira a dirigere i diversi uffici, senza però stabilire in modo chiaro quali di questi criteri debbano prevalere sugli altri.