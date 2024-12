Spazionapoli.it - Buongiorno torna sul ‘no’ all’Atalanta: “C’era questa trattativa ma in quel momento non me la sentivo”

, un’affare che ha rischiato di concretizzarsi lo scorso anno: il difensore del Napoli èto proprio sula. Alessandropoteva finire. Unache risale all’estate del 2023, con la Dea che aveva messo nel mirino l’attuale difensore del Napoli e cercò concretamente di prenderlo e portarlo a Bergamo. Il giocatore aveva già dimostrato di poter essere adatto per un salto di qualità importante, con la Dea che stava cercando elementi per proseguire il proprio percorso di crescita tra campionato Europa.Alla fine non se ne fece nulla erimase al Torino per poi, a distanza di appena un anno, svestire la maglia granata per indossarela del Napoli. Ad oggi non ci sono rimpianti, come spiegato anche dallo stesso difensore nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Cronache di Spogliatoio’.