Benevento-Caserta inaccettabile stallo | non accetteremo gioco delle tre carte

Mastella dichiara in una nota stampa: “Continua un colpevole silenzio tombale sulla, un asse stradale che produrrebbe un salto di qualità infrastrutturale ““Continua un colpevole silenzio tombale sulla, un asse stradale che produrrebbe un salto di qualità infrastrutturale nel collegamento tra aree interne e costiere della Regione, di cui però si sono perdute le tracce nonostante alcune rassicurazioni di maniera”, lo scrive in una nota il Sindaco diClemente Mastella. “Debbo ricordare che il Cipess ha già dato il via libera al nuovo contratto di programma MIT – ANAS 2021-2025, che prevede importanti investimenti di opere pubbliche ed infrastrutturali, ma in questi programma non risulta più inserito l’intervento formalmente denominato ‘Realizzazione Asse stradale CE-BN – collegamento autostradale dacon Bretelle di collegamento alla variante die alla tangenziale di– 1^ lotto- dallo svincolo con la A30 (CE) allo svincolo di Paolisi (BN)’.