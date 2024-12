Lanazione.it - Basket come strumento di sensibilizzazione e solidarietà, con IES Woman e DIM

Pisa, 2 dicembre 2024 – In occasione della settima giornata del campionato di Promozione, nella gara interna contro la Pallacanestro Femminile Firenze, vinta dalle padrone di casa per 47-41, la IESha fatto memoria della recente Giornata contro la Violenza sulle Donne, scendendo in campo con l’intenzione di arricchire il gesto sportivo con un significato profondo, lacontro la violenza di genere. Tutte le ragazze, infatti, hanno giocato con un segno rosso al braccio, contribuendo a far riflettere il pubblico su una delle cause più importanti di malessere del nostro tempo. LA TESTIMONIANZA - L’evento ha rappresentato un connubio tra sport, impegno sociale e, reso ancora più significativo e speciale dalla presenza di Ana Maria Mengue, presidente dell’Associazione DIM - Donne in Movimento.