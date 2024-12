Lanazione.it - Arezzo, assalto no stop: quasi 300mila presenze tra Fiera e mercatini

Leggi su Lanazione.it

, 2 dicembre 2024 – “Stavolta è andata bene anche per noi”: Veronica e Andrea sono legati nella vita e nel mestiere, l’arte rara di dare vita a un pezzo di legno, un po’ come Geppetto con Pinocchio. Il loro stand campeggia in Guido Monaco, nella piazza delle idee regalo, un po’ disertata dai turisti. Stavolta no. Un fiume di gente anche di fronte al loro banco, un carosello di colori fatto a mano. Così come in tutta la Città del Natale che, forse, segna il suo gol più importante in una “carriera” punteggiata da tanti successi. Il weekend supera le 250 miladell’analoga due giorni di un anno fa e si avvicina al tetto delle trecentomila. Comunque il bilancio provvisorio di questa maratona, partita a metà novembre con obiettivo 6 gennaio, scavalca già a quota mezzo milione., (lo raccontiamo a fianco), furoreggia anche su Isoradio: i viaggiatori scoprono che il casello autostradale è il più gettonato, che di mattina ci sono code per entrare e di sera per uscire, che sul raccordo si avanza a passo d’uomo.