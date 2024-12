Inter-news.it - Abodi: «Bove? Bravi giocatori, medici e croce rossa. Più controlli»

Andrea, ministro dello Sport, ha parlato all’indomani del malore di, per cui le condizioni sono in netto miglioramento.AUMENTARE LA PREVENZIONE – Il Ministro dello Sport Andrea, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Edoardo, colpito da un drammatico malore durante Fiorentina-Inter. Il ministro ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione: «Per fortuna sta andando tutto bene, Edoardo ha reagito bene, ci sono stati i pronti interventi di compagni, staff medico,. Importante la prevenzione, può succedere anche ai grandi campioni ma anche alla gente comune. Fattore primario la prevenzione attraverso la pratica sportiva, sempre con la consapevolezza di quanto lo sport faccia bene alla salute e alla mente. Dobbiamo faremedico-sportivi più ampi e dettagliati, hanno un costo finanziario ma è meglio pagare un costo finanziario che un costo sociale per le persone che si vuole bene».