Volkswagen, è rottura con il sindacato. In arrivo uno sciopero mai visto prima

Il conflitto trae ildei metalmeccanici tedeschi Ig Metall è giunto a un punto di, con le trattative che si sono arenate e un’ondata di scioperi pronta a scatenarsi. A partire da domani, tutti i dipendenti del principale produttore automobilistico europeo sono stati chiamati a sospendere il lavoro a oltranza in segno di protesta contro i massicci tagli di posti di lavoro previsti dal gruppo. Questopotrebbe rappresentare solo l’inizio di una lotta sindacale che rischia di assumere proporzioni mai viste, qualora le due parti non riescano a trovare un accordo.Leggi anche: Tredicesime, arrivano 60 miliardi ma un terzo rimarrà al fisco. Un miliardo in meno per i regaliIg Metall ha lanciato l’allarme, minacciando una “lotta più dura cheabbia mai”, nel bel mezzo della campagna elettorale per le elezioni anticipate in Germania.