UsaSullivan | Fbi stia fuori da politica

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.19 L'Fbi dovrebbe rimanere "un'istituzione indipendente, isolata dalla". Così il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Sullivan,sulla decisione di Trump di nominare Patel direttore del Bureau prima che il mandato di Wray (attuale capo Fbi) sia terminato. "Biden ha aderito a questa tradizione bipartisan perché il direttore dell'Fbi non dovrebbe essere soggetto ai capricci della", ha detto Sullivan. "Wray è stato nominato da Trump. Biden non lo ha licenziato. Patel è fedelissimo di Trump, suo ex alto funzionario.