Lanazione.it - Una Pieve da ’Scudo blu’: "Tutela dei beni culturali"

Lo Scudo blu è una, ma è soprattutto simbolo di un tesoro del territorio. Grande festa ieri mattina a Montedivalli di Podenzana: in occasione del patrono, Sant’Andrea, c’è stata una Messa solenne, celebrata da don Emanuele Borserini, direttore Ufficiodella nostra diocesi e da Don Fabio Arduino e al termine una piccola cerimonia per l’assegnazione dello Scudo blu, che disciplina ladi, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli e la necessità di individuarli, anche in tempo di pace. A occuparsene, in particolare, saranno i volontari della Croce rossa, comitato di Albiano Magra, grazie al progetto ‘Uno Scudo per la cultura’ che costituisce una linea d’azione della più ampia Campagna per la Protezione dei, lanciata da Croce Rossa Italiana e Anci.