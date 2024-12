Ilrestodelcarlino.it - "Una nuova gestione dei musei"

"Stiamo procedendo, come da delibera di giugno 2024, a organizzare una diversadeidi Tolentino". L’assessore al bilancio e al turismo Diego Aloisi replica alla consigliera di minoranza Silvia Luconi sulla questione Tolentino Arte e Cultura. L’ex vicesindaca infatti aveva sollevato il problema, in particolare per i dipendenti, del mancato rinnovo della convenzione. "A differenza di quanto dichiarato dalla consigliera Luconi – prosegue Aloisi – questa fase di transizione è monitorata dall’amministrazione attraverso un costante colloquio con Tolentino Arte e Cultura e soprattutto attraverso degli atti formali, a supporto del fatto che l’improvvisazione non ci appartiene. Annunciamo pubblicamente che nellaprocedura di affidamento che stiamo predisponendo sarà attivata la clausola sociale, che prevede la stabilità occupazionale del personale impiegato, e che abbiamo lavorato fianco a fianco per azzerare gli impatti dovuti ai mancati introiti dell’associazione derivanti dalla chiusura del Castello della Rancia, chiuso per lavori da marzo.