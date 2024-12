Sicilia siccità | Cocina piogge alzano livello Ancipa Fabio Venezia | Schifani lo rimuova

Leggi su Dayitalianews.com

Continua, intanto l’occupazione della diga da parte dei sindaci.“Le recentissime precipitazioni, anche se modeste, hanno contribuito a fare aumentare significativamente ildell’acqua nel lagodi oltre un metro.Questo incremento rappresenta una risorsa preziosa consentendo di prolungare l’autonomia idrica della zona rispetto alle previsioni precedenti, a tutto beneficio della popolazione e delle attività locali”.Lo ha dichiarato il capo della Protezione civile regionale e coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica in, Salvo, sempre in stretto contatto con il presidente della Regione, Renato, oltre che con il prefetto, il questore ecque.Continua l’occupazione della diga: stamattina (1 dicembre) sit-in. “Da qui non esce una goccia d’acqua verso il Nisseno”Ma intanto continua l’occupazione della diga, tra Enna e Messina, da parte dei 5 sindaci dei comuni che dipendono esclusivamente dalla diga per l’approvvigionamento idrico: Troina, Gagliano Catelferrato, Cerami, Nicosia e Sperlinga .