Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle per ballare con Federica Pellegrini ma è infortunato

con leaccanto a. Lo storico maestro del dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, durante la puntata di questa sera, sabato 30 novembre 2024, è sceso in pista in sostituzione di Angelo Madonia per tutta la durata del programma.con leconma èCome è noto, Angelo Madonia ha abbandonatocon le2024. È la prima volta nella storia del programma che un ballerino professionista venga mandato via dal format. In settimana la Rai tramite una nota stampa ha fatto sapere che “La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.