Sport.quotidiano.net - Pallamano. La Macagi Cingoli sfiora il pareggio. Fasano resiste ai tentativi dei locali

Leggi su Sport.quotidiano.net

31 Junior32: Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino 3, D’Benedetto 4, Ciattaglia 4, Naghavialhosseini 4, Mangoni 3, Latini, Strappini 1, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Vojinovjc 2, Makhlouf 10. All.: Palazzi. JUNIOR: Leban, Sibilio, Boggia 3, Rivan Rodriguez, Notarangelo 4, Cantore 7, Da Cunha 5, Beharevic, Capello, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 5, Montalto. All. Iaia. Arbitri Ciro e Luciano Cardone di Napoli; commissario: Boscia. Fa male la sconfitta allabattuta 31-32 dalche si conferma rivale scorbutico, tosto e grintoso. Brucia il verdetto allaperché stavolta evidenzia meriti maggiori delle pecche. La sfida fila via ritmata da un’elevata intensità che si affievolisce solo nel finale, si dipana equilibrata e, dopo un avvìo incoraggiante (3-2 al 5’) lainizia la serie dei recuperi alla distanza logoranti a discapito della lucidità, quindi la tessitura manovriera si sfilaccia.