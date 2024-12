Napoli Basket con il cuore ma Lamb trascina Trento | con Valli arriva il nono KO

Leggi su Spazionapoli.it

La prima disulla panchina del: trasferta delicata con la capolista della Serie A Dolomiti Energia Trentino. Senza Green e senza Saccoccia, ilaffrontaalla nona giornata di Serie A. Padroni di casa praticamente sempre in vantaggio, grazie ad un superche chiude il match con 27 punti. Gli Azzurri ci mettono il, ma non basta. Altro KO per gli Azzurri alla ricerca del primo successo dell’anno.Primo quarto.Bentil apre, Toté pareggia e si impone subito al Palacon la schiacciata del 5 pari. Gli Azzurri continuano ad avere difficoltà a rimbalzo e nel corso di tutto il quarto regalano troppe seconde palle agli avversari. Nel finale di primo quarto, il blackout: Forray eportanoa +7 echiama il primo timeout della sua gestione.