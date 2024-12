Sport.quotidiano.net - La Primavera. Magnanelli al ’Ricci’ da avversario. La sua Juve sfida i campioni di Bigica

L’ultima gara ufficiale di campionato che ha giocato al Ricci risale a quasi 17 anni fa, al Sassuolo-Manfredonia che il 27 aprile del 2008 spinse il Sassuolo in B. L’ultima non ufficiale due anni e mezzo fa, luglio 2022, il ‘Day’ con cui il ‘puma’, ovvero Francesco Maganelli, dava l’addio al calcio giocato. Oggi, che con 520 presenze in 12 stagioni ha un posto di diritto nella ‘hall of fame’ del Sassuolo, allena ladellantus e affronta, proprio al Ricci, la squadra di Emiliano. Ci perdonerà il tecnico neroverde, e ci perdoneranno i ‘suoi’ se la gara di oggi – si gioca alle 11 al Ricci, diretta su Sportitalia – abbiamo cominciato a raccontarla parlando degli avversari e non dei neroverdi, che stanno facendo la loro corsa nel gruppo di testa – e sonod’Italia in carica – ma un ‘bentornato’ al ‘capitano’ che ha scritto praticamente tutta la storia del Sassuolo dell’era Mapei, dalla C2 del 2005/06 alla serie A del 2021/22 passando anche attraverso l’Europa, era dovuto.