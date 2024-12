Nerdpool.it - Il regista di Mufasa: Il re leone aveva quasi rifiutato il film

Leggi su Nerdpool.it

Tra i franchise, Il Redella Disney è uno dei più amati, con ild’animazione originale del 1994 che lascia il posto a sequel, spin-off e persino remake fotorealistici, come Il Redel 2019. Ma quando si tratta dell’imminente: Il re, ilpremio Oscar Barry Jenkins harinunciato al più grande franchise della Disney senza leggere una sola pagina di sceneggiatura. La reazione iniziale deldi Moonlight alla regia del prequel de Il Re? Un no assoluto.“L’ho sicuramente pensato quando mi è arrivato per la prima volta”, ha detto Jenkins. “Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi diceva: ‘La Disney mi ha inviato questo progetto, un prequel de Il Re‘. E io ho detto: ‘Sì, non succederà’. Ma senza nemmeno leggerlo!”L’inaspettato abbinamento di Jenkins, noto per drammi approfonditi come Moonlight e Se la strada potesse parlare, con l’animazione fotorealistica della Disney inizialmente sembrava una strana combinazione.