Ilgiorno.it - I Galilei brianzoli: "I nostri viaggi verso i pianeti"

Esiste una realtà brianzola che si fonda sull’osservazione deie degli astri. E che collabora molto con le scuole. Si tratta dell’Associazione astronomica milanese, con sede a Brugherio (ma attiva oltre che in Brianza anche nell’hinterland milanese), laboratorio di astrofili che da decenni puntano il loro sguardo nel cielo e nelle sue profondità, per raccontarlo a chi ne vuole sapere qualcosa di più. "Organizziamo attività pubbliche e conferenze dove portiamo le nostre osservazioni – racconta Roberto Boccadoro, rappresentante dell’associazione –. L’attività che facciamo in prevalenza è di mettere a disposizione delle persone che intercettiamo icannocchiali e telescopi, con i quali facciamo scoprire la bellezza di osservare la luna e ida vicino. Siamo tanto nelle scuole, ma anche in piazze pubbliche, oratori, una volta addirittura abbiamo svolto un’osservazione da un condominio".