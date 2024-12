Lanazione.it - Granata Al Mannucci c’è da battere la Spal

Parlare della– acronimo di Società polisportiva ars et labor e fondata nel 1907 come circolo religioso-culturale – ossia dell’avversario che domani sera sarà di scena al, significa parlare del club (tra i sette presenti) con più partecipazioni in Serie A (da quando esiste il campionato unico) del girone: 19, l’ultima delle quali nel 2019-20. Di blasone dentro a quelle strisce verticali bianche e celesti ce n’è dunque a volontà, anche se quest’anno, com’è stato nel torneo scorso, la squadra che rappresenta la città di Ferrara non è tra le prime posizioni della classifica. Anzi, fino a due turni fa era ancora dietro al Pontedera, ma ora le tre vittorie negli ultimi tre turni le hanno consentito intanto di uscire dai play out e di raggiungere quota 17 unti. Che in realtà sarebbero 20 visto il -3 di partenza inflitto a causa di inadempienze relative alle ritenute Irpef e Inps delle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dei suoi tesserati, quindi ben 7 più di quelli messi insieme dagli uomini di Menichini.