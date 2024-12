Calciomercato.it - Fiorentina-Inter, la data del recupero: l’ipotesi più probabile

La partita è stata sospesa definitivamente per il malore di Bove: quando potrebbe rigiocarsi il match tra viola e nerazzurriLe lacrime dei compagni, la paura sul volto degli avversari. Più che le parole, sono le immagini a raccontare gli attimi infiniti di spavento vissuti duranteper il malore accorso a Edoardo Bove., ladelpiù(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista viola si è accasciato improvvisamente a terra, immediatamente soccorso dai sanitari e caricato in ambulanza per recarsi all’ospedale Carruggi. Dal nosocomio le notizie che arrivano, raccontano di un battito cardiaco autonomo e si attendono ulteriori aggiornamenti, sperando che siano tutti positivi.Ovviamente i pensieri e le preghiere sono tutte per le condizioni di salute di Bove e tutta l’attenzione deve andare alla salute del calciatore.