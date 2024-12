Zonawrestling.net - AEW: Kamille trovata priva di sensi nel backstage di Rampage, Monè gongola su X

Dopo qualche mese di collaborazione, mercoledì a Dynamite abbiamo assistito alla separazione tra Mercedes Moné econ quest’ultima che ha preferito abbandonare la CEO prima che lei la licenziasse ufficialmente. Era difficile pensare fosse tutto finito in quel breve segmento e questa notte aabbiamo avuto la conferma conmisteriosamente ridinel.Non si scherza con la CEOAll’improvviso durante la messa in onda di, le telecamere hanno ripreso nela terra,dicon attorno sedie d’acciaio e dei tubi, segni di un probabile attacco subito con queste armi senza che nessuno vedesse o sentisse nulla con un tardivo intervento degli arbitri e dei soccorsi. Facile pensare subito a Mercedes Moné visti gli screzi recenti con la CEO che prima della separazione aveva definito “inutile”per non averla aiutata nell’avvicinamento a Full Gear e al match contro Kris Statlander.