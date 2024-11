Ilrestodelcarlino.it - Strade, verde, lampioni: Lido di Classe, urgono lavori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continuo a segnalare, da oltre 15 anni, gli stessi problemi che minacciano la sicurezza dei cittadini didi. I marciapiedi, le, vie e traverse, richiedono infatti interventi urgenti, poiché hanno causato diversi incidenti, anche gravi. Numerose persone si sono dovute recare in ospedale a causa delle cadute sui marciapiedi impraticabili, danneggiati dalle radici degli alberi. Oltre agli incidenti pedonali, si sono verificate cadute in bicicletta e danni ai veicoli. Molti di noi notano come questa località balneare sia stata trascurata e resa inospitale. Non sono stati mai programmati inecessari per eliminare questi seri pericoli in modo tempestivo. Nelle località turistiche, idovrebbero rispettare tempi precisi per evitare danni economici alle attività.