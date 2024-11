Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

Raffaele Palladino ha plasmato la Fiorentina, portandola tra le prime della classe. Imbattuti in casa, i viola cercano ora un colpaccio contro l’Inter campione d’Italia, che vuole regalarsi un grande dicembre per prendere il largo in campionato.Questo weekend si accendono i riflettori dellaA Enilive con un match imperdibile e ricco di emozioni.A Show è il programma settimanale che porta gli appassionati nel cuore del campionato italiano, con analisi, approfondimenti e ospiti di prestigio. Grazie al format innovativo, che integra immersività e interattività, gli spettatori potranno vivere un’esperienza unica, partecipando attivamente al racconto delle partite grazie alla FanZone.Black Friday. Tutti i piani per seguire laA Enilive a sconto fino all’8 dicembre. Attiva ora.