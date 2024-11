Lettera43.it - Salvini: «A dicembre previsti 15 scioperi, pronto a intervenire ancora»

«Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani». Lo ha detto Matteo, riferendosi alla precettazione con cui ha ridotto a quattro ore – nel settore dei trasporti – lo sciopero generale del 29 novembre. Il vicepremier e titolare del Mit si è dettonel corso del mese di, che si preannuncia ‘di fuoco’ visto che sono già stati proclamati numerosi stop, di cui uno generale per il giorno 13.«Il mio impegno non cambia in vista di, quando si contano già 15proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono, per aiutare i cittadini», ha dichiarato.Matteo(Ansa).Landini: «La messa in discussione della democrazia non è data dalle persone in piazza»Sulche si prospetta è intervenuto anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini.