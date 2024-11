Report e l’accusa a Daniela Santanchè | Mio padre Luca Ruffino suicida per Visibilia

Leggi su Open.online

torna a occuparsi della ministra del Turismo. E del caso di. Il 5 agosto del 2023 l’imprenditore e in quel momento presidente diEditore si è tolto la vita con un’arma regolarmente detenuta in casa. L’indagine per istigazione al suicidio è ancora aperta a Milano. L’autopsia ha accertato che non aveva alcuna patologia grave. Mentre la sua Sif Italia aveva acquistato azioni della società dia più riprese. I legali della ministra avevano scaricato sulla sua gestione le presunte irregolarità di bilancio. In attesa della decisione sul rinvio a giudizio per truffa all’Inps e falso in bilancio, il giornalista Giorgio Mottola intervista Mirko, figlio dell’imprenditore. Che accusa: «C’è un legame tra il suicidio e».Il legame Ilaveva iniziato a investire nell’azienda editoriale dall’ottobre 2022.