Concorso docenti PNRR2 Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le Convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO . Leggi su Orizzontescuola.it bandito con DDG n. 3060/2024: le Commissioni percominciano a pubblicare leper la, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi allaricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo

