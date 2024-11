Napolipiu.com - Quagliarella: “Conte mi bloccò due trasferimenti, Pirlo sfidò la sua autorità”

Leggi su Napolipiu.com

L’ex attaccante, oggi opinionista Sky, si racconta tra ricordi del Torino e analisi del presente Dal treno preso a 13 anni con destinazione Torino fino agli studi di Sky Sport, Fabioripercorre la sua carriera ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi in particolare su Antonioe sul suo nuovo Napoli.L’ex bomber svela un retroscena importante sui suoi tempi alla Juventus: “”n quell’estate mi volevano sia Lazio che Roma. Sembrava tutto fatto quando arriva una telefonata di: ‘Dove vai? Non se ne fa niente’. E quando lui ti parla così, cosa puoi fare? Ovviamente sono rimasto. Lo stesso accadde a gennaio col West Ham. Eravamo a Miami in tournée”.Racconta l’ex attaccante, “e dopo giorni di lavoro durissimici concede una serata libera, ma con un ordine preciso: ‘A mezzanotte tutti in camera’.