Non c'è pace per Pamela, ricorso della difesa di Oseghale per evitargli l'ergastolo. L'urlo della madre

Non c’èper la memoria diMastropietro e per lo straziomamma. I legali del nigeriano Innocent, condannato alper l’uccisione e lo smembramento del corpo18enne romana, hanno depositato unstraordinario presso la Corte di Cassazione. Unrelativo all’aggravanteviolenza sessuale: risultata poi decisiva per la sentenza di pena mai nei confronti del 35enne nigeriano.OmicidioMastropietro: la mossa dei legali diper“Ci auguriamo che la Corte di Cassazione prenda atto del nostro, annulli o revochi la sentenza, dunque revochi la condanna al”. E’ quanto afferma all’Adnkronos l’avvocato Simone Matraxia, legale insieme al collega Umberto Gramenzi, di Innocent. Che è già condannato in via definitiva con le accuse di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi; e i restiquale furono ritrovati chiusi in due trolley il 30 gennaio 2018.