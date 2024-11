Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: Hector tallona Shiffrin, Brignone attardata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.22 Scheib si inclina troppo, salta una porta ed esce. Aveva solo 12 centesimi di ritardo al primo rilevamento. Tocca a Marta Bassino. Se l’azzurra sciasse come sa, un piazzamento tra le prime 4 sarebbe alla portata.16.21 Moltzan patisce sul muro, ma limita i danni ed quinta a 1.24, 2 centesimi meglio rispetto a. L’azzurra non ha sciato bene, ma c’è spazio per tentare la rimonta nella seconda manche. Ora l’austriaca Julia Scheib.16.19 Ljutic al momento forse meglio inche in slalom. E’ quarta a 0.84 da, dunque davanti a. L’azzurra potrebbe perdere ancora posizioni, mancano tante avversarie di grande valore. A cominciare ora dall’americana Paula Moltzan.16.18 Brutta manche per Direz, ultima a 2.