Formiche.net - Il Sahel è sempre meno francese. Finisce il trattato di coooperazione militare col Ciad

L’impronta di Parigi nelcontinua a ridursidi più. L’ultimo sviluppo in questo senso riguarda il, che nelle scorse ore ha annunciato la sospensione deldi cooperazionecon la Francia, revisionato per l’ultima volta nel 2019. Come conseguenza di questa scelta, le truppe francesi di stanza nel Paese africano (che ammontano a circa un migliaio di unità) dovranno ritirarsi dal territorioiano.“Dopo 66 anni dall’indipendenza della Repubblica del, è giunto il momento per ildi affermare la sua piena sovranità e di ridefinire i suoi partenariati strategici in base alle priorità nazionali. Questa decisione, presa dopo un’analisi approfondita, segna una svolta storica”, sono le parole del comunicato con cui il ministro degli Esteri delAbderaman Koulamallah ha commentato questa decisione.