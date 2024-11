Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter, Inzaghi con la Thu-La, Palladino con Kean: probabili e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 30 novembre 2024 – Una Serie A bellissima che domenica pomeriggio vedrà un big match Scudetto tutto da godere. Comanda il Napoli con 29 punti, solo uno in più di un quartetto arrembante composto da Atalanta,e Lazio, poi la Juve di Motta a 25 punti. Al Franchi si gioca, un crocevia importante per Simonee Raffaelee le rispettive ambizioni. L’vuole proseguire il momento florido con una striscia di risultati sia in campionato che in Champions, soprattutto tenere il ritmo del Napoli, dall’altro laavrà di fronte il primo vero esame per le parti alte dopo sette vittorie consecutive. Firenze torna a vivere una partita che vale un pezzo di primato e i nerazzurri campioni in carica rappresentano un banco di prova credibile, duro, ma da affrontare con la consapevolezza di poter proseguire un certo tipo di cammino.