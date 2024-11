Tarantinitime.it - Falsi green pass, una persona di Montemesola nel filone d’inchiesta: avrebbe “taroccato” il certificato di un tampone

Tarantini Time QuotidianoSono 55 le persone coinvolte nell’ambito dell’inchiesta sui, per le quali il giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, ha chiesto l’imputazione coatta, respingendo l’ennesima richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.Si tratta di diverse persone di Taranto e provincia e molte del Veneto e Lombardia chero pagato fino a 350 euro per avere unverde senza sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.L’inchiesta della guardia di finanza raccontata da TarantoToday denominata “easy”, ha scoperto una vera e propria fabbrica dicon base operativa a Taranto con il coinvolgimento di soccorritori del 118, operatori socio sanitari e dipendenti dell’asl tarantina.Nelle carte dell’inchiesta figura anche il nome di unadi, a cui è contestata l’accusa dità materiale per avere in più occasioni «ficato la data dell’Attestazione COVID-19 – Attestazione di esecuzione e comunicazione esito del test rapido per la rilevazione».