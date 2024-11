Inter-news.it - Dodo avvisa l’Inter: «Entriamo in campo per vincere la partita»

ha lanciato un avviso al, prossima rivale della Fiorentina in campionato. Il terzino brasiliano crede nel successo contro i campioni d’Italia di Simone Inzaghi. Le sue parole.SFIDA LANCIATA – Il terzino brasiliano della Fiorentina,, ha parlato su Sky Sport presentando ladi domani contro. A detta sua, i viola sono particolarmente motivati e vogliosi di portare a casa i tre punti. Questo il suo commento: «Fiorentina-Inter, non vediamo l’ora di giocarla, sarà una grande. Siamo consapevoli del nostro livello, è unabellissima, siamo pronti per giocare. Stiamo lavorando bene, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare. Giochiamo in casa edinperla».lancia la sfida alper ladi domani: Fiorentina fortePRONTI – Ancorache parla di unione e compattezza della sua Fiorentina.