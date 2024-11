Isaechia.it - Ballando con le stelle 19, nuova tegola per Federica Pellegrini: ecco cosa è successo a Samuel Peron

Il percorso dicon lesembra non avere un attimo di tregua.Dopo l’allontanamento di Angelo Madonia a pochi giorni dalla semifinale, la campionessa di nuoto avrebbe dovuto ballare con. Lo storico maestro dello show di Milly Carlucci è stato prontamente ingaggiato per affiancare la Divina nelle ultime puntate nonostante avesse deciso un paio di anni fa di appendere le scarpette al chiodo.Stando a quanto trapelato da TvBlog l’insegnante di ballo rischia però di dare forfait per un infortunio. Durante le prove, l’ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha riportato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a recarsi in clinica per alcuni accertamenti.Unaper lache rischia di non esibirsi stasera.Chi l’avrebbe mai detto che perla pista dicon leavrebbe avuto più ostacoli di una gara olimpionica? L'articolocon le19,perproviene da Isa e Chia.