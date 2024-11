Primacampania.it - Al Teatro Madrearte di Villaricca con La Moglie del dottore

NAPOLI – Proseguono aldile repliche dello spettacolo “Ladel” scritto e diretto da Antonio Dell’Isola. In scena anche sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 20, il lavoro prodotto dallo stessoè ambientato nell’America degli anni Cinquanta e mette in risalto due problematiche ancora molto attuali: pregiudizi e dipendenza affettiva. La storia, è quella di una bambina di dieci anni che subisce un abuso che, nel tempo, si trasforma in dipendenza affettiva e bisogno di sentirsi amata in maniera ossessiva, anche in età adulta, andando a letto con ogni uomo che le dica “sei bellissima!”, probabilmente per la paura di restare sola, di vivere nel silenzio profondo dei suoi pensieri. Ma poi incontra un uomo, un medico, del quale si innamora ed è amata a sua volta.