Ahmed il sindacalista, messaggio ai maranza: "Non pensate di vivere senza lavorare"

Milano, 30 novembre 2024 – “La grande illusione che accomuna tanti ragazzi a Milano è quella di riuscire a, e si finisce su una strada da cui è difficile tornare indietro. Invece per crescere bisogna fare sacrifici, tutti i giorni, e lottare con le armi della legge per far valere i propri diritti”.Mahmoud, 22 anni, ogni giorno incontra giovani, come lui originari dell’Egitto, nei cantieri di Milano e dell’hinterland. È arrivato in Italia quando aveva 17 anni, dopo cinque mesi di peregrinazioni lungo la rotta balcanica con partenza il 7 ottobre del 2019 da Fayyum, città a sud del Cairo dalla quale provengono quasi tutti gli egiziani che lavorano nell’edilizia a Milano. Dal suo arrivo si è guadagnato dasgobbandososta nei cantieri, per risparmiare il denaro da mandare alla famiglia e per ripagare un viaggio costato 16mila euro, finiti nelle tasche dei trafficanti.